Endlich ist es so weit – Barbara Meier (33) ist Mutter geworden! Im vergangenen Februar hatte die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnerin voller Freude angekündigt, dass sie und ihr Mann Klemens Hallmann Eltern werden. Nachdem sie ihre Fans seitdem immer wieder mit süßen Baby-Updates unterhalten hatte, berichtete die 33-Jährige am Donnerstag, dass ihre Tochter inzwischen auf der Welt ist. Sie trägt den Namen Marie-Therese – und das aus einem bestimmten Grund...

Barbara teilte am Donnerstag nicht nur ein Instagram-Foto, auf dem die Füße ihrer Kleinen zu sehen sind – sie verriet in einem Kommentar zu dem Bild auch, wie sie heißt und erklärte dazu: "Nicht nur ihre Geburt, sondern auch ihr Name vereint unsere Familien: 'Marie' war Klemens' unglaublich beeindruckende Großmutter und 'Theresia' meine wundervolle Oma."

Von dem bedeutungsvollen Namen zeigten sich die Fans der rothaarigen Schönheit ganz begeistert: "Liebe Barbara, ich gratuliere dir von Herzen zur Geburt eurer kleinen Prinzessin. Einen wunderschönen Namen habt ihr der Kleinen gegeben. Möge sie immer beschützt und gesegnet sein", schrieb eine Nutzerin und auch ein anderer fand: "Ein wunderschöner Name! Genießt das Kennenlernen."

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meiers Tochter Marie-Therese

Anzeige

Instagram / barbarameier Barbara Meier im April 2020

Anzeige

Instagram / barbarameier Model Barbara Meier in Los Angeles, 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de