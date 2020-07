Barbara Meier (33) schwelgt im Mutterglück! Pünktlich zum Valentinstag hatte die einstige Germany's next Topmodel-Gewinnern angekündet: Sie und ihr Mann Klemens Hallmann erwarten ihr erstes Kind. Seitdem verzückte sie ihre Fans im Netz immer wieder mit Baby-Updates und Fotos ihrer Babykugel: Unter anderem hatte sie noch Anfang Juli stolz ihre runde Kugel in die Kamera gehalten und sie scherzhaft als "Discokugel" bezeichnet. Nun meldet sie sich mit großen Neuigkeiten bei ihrer Community: Ihr kleiner Spross ist endlich auf der Welt!

Barbara teilt auf Instagram jetzt ein Foto, auf dem die Füße ihres Nachwuchses zu sehen sind und verkündet dazu: "Unsere wunderschöne Tochter Marie-Therese hat das Licht der Welt erblickt!" Sie und ihr Mann seien völlig stolz und verzaubert und würden sich sehr darauf freuen, ihren "Lebensweg ab jetzt zu dritt zu gehen".

Unter den zahlreichen Fan-Glückwünschen in der Kommentarspalte mischen sich auch einige Promi-Gratulationen. So kommt unter anderem Sylvie Meis (42) aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: "Herzlichen Glückwunsch, meine Liebe!!!!! Freue mich so sehr für euch. Kann’s kaum abwarten, eure Prinzessin kennenzulernen." Und auch RTL-Moderatorin Katja Burkard (55) ist total aus dem Häuschen: "Ihr Lieben, ich gratuliere euch von ganzem Herzen!"

Instagram / barbarameier Tochter Marie-Therese

Instagram / barbarameier Barbara Meier, Model

Instagram / barbarameier Barbara Meier, TV-Star

