Lustiger Urlaub: Barbara Meiers Kids verbuddeln sie im Sand

Barbara Meier (39) verbringt sonnige Tage mit ihrer Familie auf der idyllischen griechischen Insel Zakynthos. Doch von purer Entspannung kann keine Rede sein, denn ihre beiden Töchter Marie-Therese und Emilia Elise halten ihre Model-Mama ordentlich auf Trab. Die Germany's Next Topmodel-Bekanntheit teilte auf Instagram einen humorvollen Einblick in den turbulenten Urlaubsalltag: Auf Wunsch ihrer kleinen Rabauken landete sie kurzerhand als Sandkunstwerk am Strand, eingebuddelt bis zum Hals und mit Steinen im Haar. Doch die Zweifachmama nahm es mit Humor und schrieb dazu: "Nun ja: Das kam dabei raus!"

Die Reise mit ihrem Ehemann Klemens Hallmann und den Kindern hat für Barbara eine besondere Bedeutung. Vor einigen Monaten heiratete ihr Manager Binh Nguyen auf Zakynthos – ein bedeutender Moment, den die beiden Töchter nicht miterleben konnten: "Weil sie bei der Hochzeit nicht dabei sein konnten, hatten wir ausgemacht, nochmal gemeinsam herzukommen." Für die berufstätige Mutter ist der Alltag zwar selten ruhig, doch das unkomplizierte Inselleben bietet eine wohltuende Abwechslung. "Es ist wunderschön! Die Tage verbringe ich fast ohne Make-up, ohne High-Heels, ohne Styling. Dafür mit vielen Sandspielsachen, Kartenspielen und Taucherbrillen", schwärmte Barbara.

Barbara weiß, wie herausfordernd das Muttersein sein kann. Nach der Geburt ihrer jüngsten Tochter im Jahr 2023 sprach sie offen mit Gala über die Umstellung ihres Alltags und die fehlenden Pausen: "Da frage ich mich oft: Was mache ich jetzt? [...] Manchmal fühle ich mich als Mutter überfordert." Doch mittlerweile scheint die zweifache Mutter ihren Rhythmus gefunden zu haben. Ihre Fähigkeit, mit Gelassenheit und Kreativität auf die Wünsche ihrer Kinder einzugehen – wie bei diesem spaßigen Fotoshooting im Sand – zeigt, dass sie das Familienchaos mit einem Lächeln meistert.

Instagram / barbarameier Model Barbara Meie, August 2025

Instagram / barbarameier Model Barbara Meier postet einen Urlaubsschnappschuss im roten Versace-Badeanzug, Juni 2025.

Getty Images Klemens Hallmann und Barbara Meier, Ehepaar