Cardi B (27) holt zum verbalen Gegenschlag aus! Im Juli 2018 wurden die erfolgreiche Rapperin und ihr Mann Offset (28) stolze Eltern eines kleinen Mädchens: Kulture Kiari Cephus (2). Seitdem postet die Musikerin regelmäßig süße Schnappschüsse von ihrer Tochter im Netz und verzaubert damit ihre Community. Die "I Like It"-Interpretin wird nicht müde zu betonen, wie vernarrt sie in die Kleine sei. Nun bekam die Sängerin heftige Kritik von einem User. Der Grund: Kulture nuckelt noch an ihrem Schnuller.

Auf Twitter empörte sich ein Fan über die Erziehungsmethoden der 27-Jährigen. "Wie alt ist Cardis Tochter? Und sie nuckelt immer noch an einem verdammten Schnuller", lauteten die Worte des aufgebrachten Nutzers. Allem Anschein nach ist er der Meinung, dass die gebürtige New Yorkerin hier einen fatalen Fehler begeht. Das konnte die Grammy-Gewinnerin nicht auf sich sitzen lassen: Prompt antwortete sie auf den spitzen Kommentar. "Bekomme erstmal selbst ein Kind und zieh es groß", konterte sie schlagfertig. Der Autor des Tweets hat den Beitrag inzwischen gelöscht.

Noch ist unklar, ob die Künstlerin selbst auf den Beitrag gestoßen ist oder einen Tipp von ihren Followern bekommen hat. Der User hatte Cardi nämlich nicht markiert. Laut HollywoodLife geht ihre Fangemeinde mit dem Namen "Bardi Gang" im Netz gerade auf die Suche nach dem Nutzer, der diesen Tweet veröffentlicht hat.

Instagram / iamcardib Offset, Cardi B und Kulture

Instagram / iamcardib Cardi B und Kulture im Juni 2020

Instagram / iamcardib Cardi B und Kulture im Juni 2020



