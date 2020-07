Heidi Klum (47) setzt ihre Figur gekonnt in Szene! Die Germany's next Topmodel-Chefjurorin zeigt gerne, was sie hat. Besonders auf Social Media weiß das Model ganz genau, wie es die Aufmerksamkeit seiner Fans erregen kann: mit viel Freizügigkeit! Ihr athletischer Körper kommt aber nicht von ungefähr, auch Heidi muss dafür im Fitnessstudio schwitzen. Dass sich das lohnt, zeigt die vierfache Mutter jetzt in ihrem neuen Post.

Auf Instagram veröffentlichte die 47-Jährige ein Bild von sich beim Hanteltraining auf der Terrasse ihres Grundstücks und stellte damit unter Beweis: Auch beim Sport macht sie eine Top-Figur! Lust auf Kommentare scheint Heidi aktuell trotzdem nicht zu haben – diese Funktion hatte sie vor einiger Zeit bereits deaktiviert. Statt mit Komplimenten brachten ihre Follower ihre Begeisterung daher mit zahlreichen Likes zum Ausdruck. Auch Heidis Schwager Bill Kaulitz (30) drückte auf "Gefällt mir".

Bei ihrer Gym-Session scheint es der Ehefrau von Tom Kaulitz (30) jedoch um mehr zu gehen, als ihren Körper in Schuss zu halten. Die Bewegung tut offenbar auch ihrer Seele gut, wie sie mit der Bildunterschrift "Body Mind Soul" (zu Deutsch: Körper Geist Seele) zum Ausdruck brachte.

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Jahr 2020

Getty Images Heidi Klum mit Tom und Bill Kaulitz im Januar 2020

Instagram / heidiklum Heidi Klum im Mai 2020



