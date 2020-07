Katie Piper hat auch 12 Jahre nach dem schrecklichen Säure-Angriff mit den körperlichen Folgen zu kämpfen. 2008 wurde das ehemalige Model Opfer einer grausamen Tat: Aus Eifersucht hatte ihr Ex seinen besten Freund dazu angestiftet, sie mit Säure zu übergießen. Seitdem ist die Moderatorin auf einem Auge blind und hatte sich in den vergangenen Jahren über 200 Operationen unterziehen müssen. Damit ist ihre Behandlung aber offenbar noch nicht abgeschlossen – Katie musste vor wenigen Tagen nämlich erneut operiert werden.

Die Blondine drehte kurz vor ihrem Eingriff eine Instagram-Story, in der sie im OP-Hemd zu sehen war: "Ich bin in einem Krankenhaus, weil ich mich einer Operation an meinem erblindeten Auge unterziehen muss", berichtete sie und stimmte sich mit positiven Gedanken auf das Vorhaben ein: "Wenn man sich wünscht, wie eine andere Person auszusehen, den Job einer anderen Person zu haben oder das Leben eines anderen zu leben, dann verliert man sich selbst als ganze und eigenständige Person", erklärte sie.

Inzwischen hat Katie die OP hinter sich gebracht und gibt ihren Fans am Mittwoch in einer aktuellen Story ein Gesundheitsupdate: "Ich hatte eine sehr erfolgreiche Operation." Darüber hinaus verrät sie aber auch auf die Gründe für den medizinischen Eingriff und erzählt: "Ich hatte zuvor große Probleme mit meinem erblindeten Auge, ich hatte viele Schmerzen und es war oft entzündet."

Instagram / katiepiper_ Katie Piper in einem Krankenhaus im Juli 2020

Instagram / katiepiper_ Katie Piper im Juni 2020

Instagram / katiepiper_ Katie Piper im Juli 2020



