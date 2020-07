Wann wagen Serkan Yavuz (27) und Carina Spack (24) den nächsten Beziehungsschritt? Für die beiden hat sich das große Restekuppeln bei Bachelor in Paradise mehr als gelohnt: In der Show hatten sich die Blondine und der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer gesucht und gefunden und gehen seitdem gemeinsam durchs Leben. Aber obwohl sie eigentlich so unzertrennlich sind, heißt es zwischenzeitlich doch immer wieder Abschied nehmen: Serkan wohnt in Regensburg, seine Liebste ist in Nordrhein-Westfalen zu Hause. Ist das Kapitel Fernbeziehung bald zu Ende?

In seiner Instagram-Story verriet der TV-Star, warum er sich bisher noch keine vier Wände mit der Pferdeliebhaberin teilt: "Das Zusammenziehen ist natürlich in Planung, wir haben halt noch unsere Verpflichtungen beide jeweils zu Hause." Darüber, dass es zwischen ihnen kriseln könnte, müssten sich die Fans allerdings keine Gedanken machen. "Es ist alles gut", stellte er klar und plauderte aus, dass sich ein Besuch bei Carina wie "nach Hause kommen" anfühlen würde.

"Weil es wie ein zu Hause ist", begründete er dieses Gefühl gleich darauf. In erster Linie freue er sich natürlich auf die Zweisamkeit mit seiner Freundin – aber auch Treffen mit einigen Freunden seien bereits geplant. Ob das Paar zukünftig in Carinas Heimat oder doch in Bayern eine gemeinsame Wohnung beziehen wird, ließ Serkan in seinem Social-Media-Update allerdings unkommentiert.

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz "Bachelor in Paradise"-Star Serkan Yavuz

Anzeige

Instagram / carina_spack Carina Spack und ihr Pferd Legolas

Anzeige

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz und Carina Spack, März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de