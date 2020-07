Für diesen besonderen Tag dürfte sich Prinz Andrew (60) eine kurze Auszeit von seinen Problemen gegönnt haben. Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (94) steckt aktuell knietief im Missbrauchskandal um Jeffrey Epstein (✝66): Dem Blaublüter wird vorgeworfen, in den Prostitutionsring des US-Unternehmers verwickelt gewesen zu sein. Wegen der anhaltenden Schlagzeilen hatte sich der zweifache Vater zuletzt eher zurückgezogen. Zur Hochzeit seiner Tochter Beatrice machte er nun aber eine Ausnahme – und führte seine Älteste angeblich sogar zum Altar!

Das berichtet jetzt die britische Zeitung The Sun: Demnach sei Andrew am heutigen Freitag mit von der Partie gewesen, als seine Tochter ihrem langjährigen Partner Edoardo Mapelli Mozzi (36) in einer intimen Zeremonie in der All Saints Chapel in Windsor das Jawort gab. Der 60-Jährige soll seinen Nachwuchs an ihren Ehemann übergeben haben – demnach dürfte der Ex von Sarah Ferguson (60) seinen Sprössling zum Altar geführt haben.

Medienberichten zufolge sollen mit 150 Gästen vergleichsweise wenig Menschen bei der Trauung anwesend gewesen sein. Darunter seien Freunde und Familienmitglieder gewesen. Erste Bilder von dem Brautpaar gibt es noch nicht – allerdings wurden die Queen und ihr Ehemann Prinz Philip (99) bei ihrer Ankunft abgelichtet.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew 2019

Anzeige

Getty Images Prinzessin Beatrice und Edoardo Mapelli Mozzi im Oktober 2019

Anzeige

ActionPress Prinz Andrew und Prinzessin Beatrice im April 2018



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de