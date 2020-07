Queen Elizabeth II. (94) und Prinz Philip (99) feiern gemeinsam mit ihrer Enkelin Prinzessin Beatrice (31). Die Tochter von Prinz Andrew (60) und Sarah Ferguson (60) soll ihrem Verlobten Edoardo Mapelli Mozzi (36) heute ganz heimlich in Windsor das Jawort gegeben haben. Die ursprünglich geplante große Hochzeit fiel aufgrund der aktuellen Gesundheitslage ins Wasser. Stattdessen traten die beiden offenbar nur in Anwesenheit ihrer engsten Freunde und Verwandte vor den Traualtar. Da durften natürlich auch Beatrice' Großeltern nicht fehlen.

Die Queen und ihr Mann wurden von Fotografen abgelichtet, als sie in einem schwarzen Wagen Beatrice' Hochzeitslocation, die All Saints Chapel in Windsor Great Park, erreichten. Durch die Autofenster lässt sich erkennen, dass sich die Monarchin an diesem besonderen Tag für ein blaues Outfit entschieden hat. Passend dazu hat sich der 99-Jährige offenbar mit einem dunkelblauen Anzug herausgeputzt.

Wer sonst noch an der intimen Zeremonie teilgenommen hat, ist bislang nicht bekannt. Auch auf ein Foto von Beatrice in ihrem Hochzeitskleid warten die Royal-Fans bisher vergeblich.

Anzeige

MEGA Edoardo Mapelli Mozzi und Prinzessin Beatrice im September 2019

Anzeige

W8Media / MEGA Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in Prinzessin Beatrice' Hochzeitslocation

Anzeige

Royalfoto / ActionPress Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in Windsor, Juni 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de