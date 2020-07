Steht die Beziehung zwischen Meri und Kody Brown etwa vor dem Aus? Die beiden Realitystars wurden durch die Show "Alle meine Frauen" berühmt. Darin geht es um Kodys Leben mit seinen vier Ehefrauen und 16 Kindern – der 51-Jährige ist nämlich nicht nur mit Meri, sondern auch noch mit Janelle, Christine und Robyn verheiratet. Zwischen Meri und Kody scheint es jetzt allerdings heftig zu kriseln. Einige Fans sind sogar überzeugt, dass Meri ihren Ehemann und ihre drei Schwesterehefrauen verlassen wird.

Die Zuschauer konnten schon in den vergangenen Staffeln miterleben, wie der Zoff zwischen den Eheleuten immer größer wurde. Zuletzt besuchten die beiden sogar eine Paartherapie. Meris Instagram-Posts bringen die Gerüchteküche jetzt allerdings zum Brodeln: Sie hat ihren Ehering abgenommen. "Den Ehering abzunehmen ist in einer polygamen Beziehung eine große Sache. Meri sagt damit: 'Mir reicht's'", meinte ein Insider gegenüber The Sun. Auch zu ihrem und Kodys 30. Hochzeitstag im April herrschte absolute Funkstille. Stattdessen spricht die 49-Jährige zurzeit im Netz davon, dass man sich nicht zu sehr an bestimmte Menschen klammern sollte – ein weiteres Trennungsindiz?

Auch Meris neuer Look macht viele Fans misstrauisch. Die Mutter einer Tochter hat sich nämlich nicht nur einen neuen Haarschnitt gegönnt, sondern geht mittlerweile auch immer häufiger trainieren. "Ihr Gewichtsverlust und ihre neue Frisur sind ein gutes Zeichen. Das heißt, 'Okay, ich habe Zeit für mich!'", erklärte der Insider.

Meri Brown, bekannt aus "Alle meine Frauen"

Meri Brwon, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown und Robyn Brown in Beverly Hills, 2010

Kody Brown mit seinen Ehefrauen Janelle, Meri und Christine



