Darum blieb "Alle meine Frauen"-Meri so lange bei Ex Kody

In der neuesten Folge von "Sister Wives" – hierzulande als Alle meine Frauen bekannt – hat Meri Brown (53) erklärt, warum sie so lange an ihrer Beziehung zu Kody Brown (55) festgehalten hat. Obwohl ihre Ehe schon seit vielen Jahren schwierig war und es seit über einem Jahrzehnt keine Intimität mehr zwischen ihnen gab, blieb Meri bis Januar 2023 an Kodys Seite. Viele Zuschauer fragen sich, warum sie nicht früher einen Schlussstrich gezogen hat.

Meri erläuterte, dass Kody ihr oft widersprüchliche Signale gesendet habe, was sie verwirrte und hoffen ließ. "Es gibt so viele Dinge, die er sagt und tut, die mich über die Jahre sehr verwirrt haben, und deshalb blieb ich so lange bei ihm", sagte sie. Sie dachte, dass seine Gespräche mit ihr ein Zeichen dafür seien, dass sie an ihrer Beziehung arbeiten könnten. Meri erklärte, dass Kody zu Zeiten des Umzugs von Las Vegas nach Flagstaff 2018 vielversprechende Aussagen gemacht hatte, die andeuteten, dass dies ein neuer Anfang für ihre Beziehung sein könnte. Allerdings blieb diese Hoffnung unerfüllt. Sie sagte, dass ihre Beziehung in Arizona mehr wie eine "entfremdete Partnerschaft" gewesen sei und nicht wie ein Paar, das an einer Ehe arbeiten wollte.

Kody äußerte sich ebenfalls zur Trennung: "Wir waren wie ein völlig entfremdetes Paar, das seit acht Jahren am Rande der Scheidung steht." Obwohl er über Meris Catfishing-Skandal hinweggekommen sei, fand ihre Beziehung keinen neuen Anfang. Privat hatten die beiden einst eine tiefe Verbindung, aber die Jahre voller Missverständnisse und unerfüllter Erwartungen führten letztendlich zur Trennung. Inzwischen ist Meri auf der Suche nach neuen Wegen und Möglichkeiten, sich von der Vergangenheit zu lösen und unabhängig zu leben.

Anzeige Anzeige

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

Anzeige Anzeige