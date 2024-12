Meri Brown und Ex Kody hätten ihre Ehe retten können

Nachdem Meri Brown (53), bekannt aus der Reality-TV-Show Alle meine Frauen, auch den Segen ihrer Kirche bekommen hat und nun offiziell von ihrem langjährigen Ehemann Kody Brown (55) auch spirituell getrennt ist, glaubt sie, dass die beiden mehr hätten tun können, um ihre Ehe zu retten. In der Folge von "Alle meine Frauen" vom 8. Dezember erklärt sie: "Ich denke, es hätte einen Weg gegeben, dass Kody und ich unsere Beziehung und unsere Ehe in Ordnung hätten bringen können."

In der Premiere der neuen Staffel von "Alle meine Frauen" im September 2023 hatte Meri erzählt, dass Kody ihr immer wieder Hoffnung auf eine Versöhnung gemacht habe. "Er ließ mich glauben, dass er an unserer Beziehung arbeiten würde, indem er sagte: 'Oh Meri, wenn wir nach Flagstaff ziehen, wird das ein guter Neuanfang für uns sein'", berichtete sie. Kody hingegen meinte: "Ich habe schon seit Jahren keine romantischen Gefühle mehr für Meri. Und heute würde ich sie nicht mehr heiraten." Des Weiteren erklärt er: "Es kann sein, dass Meri das alles missverstanden hat, aber von meiner Seite aus ist die Beziehung schon lange beendet." Meri gab zu, dass sie einige Aussagen ihres Ex-Mannes nicht verstanden habe. So soll er zu ihr gesagt haben: "Der einzige Grund, wieso wir so lange zusammen geblieben sind, ist die Polygamie gewesen. So musste ich nicht so viel Zeit mit dir verbringen und konnte woanders sein." Doch für Meri ergibt dies bis heute keinen Sinn. "Ich lebe einfach damit und gut ist."

Meri und Kody lernten sich Ende der 1980er Jahre kennen und heirateten 1990. Sie waren das erste Paar in der Familie, bevor Kody weitere Beziehungen einging und eine polygame Familie gründete. Zusammen haben sie ein Kind: ihren Sohn Leon Brown. In den letzten Jahren kam es vermehrt zu Spannungen – nicht nur zwischen Meri und Kody, sondern auch mit den anderen Ehefrauen Janelle (55) und Christine (52), die sich ebenfalls von Kody getrennt haben. Während Meri und Kodys andere Ex-Frauen damals in der Serie sagten, dass Eifersucht grundsätzlich kein Problem sei, gestand Meri schließlich: "Ich war eifersüchtig. Ich hatte diese Gefühle, als Kody Janelle, Christine und schließlich auch Robyn heiratete. Zu unserem 20. Hochzeitstag fragte ich ihn einmal, ob er nicht eifersüchtig wäre, wenn ich jemand anderes daten würde. Daraufhin meinte Kody nur, das sei vulgär. Das bedeutete, dass sich nur seine Liebe vervielfachen konnte, jedoch nicht unsere." Rückblickend war es für Meri im Allgemeinen eine schöne Zeit mit Kody. Aber diese sei jetzt vorbei, und sie wolle nach vorne sehen.

Getty Images Meri Brown, Janelle Brown, Kody Brown, Christine Brown und Robyn Brown im August 2010

Instagram / therealmeribrown Meri und Kody Brown

