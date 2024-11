Nach Ehe-Aus mit Meri: Kody Brown zeigt überraschend Reue

Meri Brown (53) hat in der neuesten Folge von Alle meine Frauen gemeinsam mit ihrem Ex-Mann Kody Brown (55) ihr Haus in Flagstaff, Arizona, geräumt, bevor sie dauerhaft nach Utah zurückkehrt. Trotz ihrer schwierigen Vergangenheit verstanden sich die beiden amerikanischen Reality-TV-Stars während des Umzugs überraschend gut und tauschten sogar scherzhafte Kommentare aus. Als Meri versehentlich in Kody hineinlief, brachen beide in Gelächter aus. "Näher als ich ihm seit Jahren war", witzelte Meri später. Kody nannte Meri sogar seine "Lieblings-Ex-Frau".

Am Ende des Umzugs wurde der Polygamist unerwartet emotional und fing an zu weinen, während er mit seiner Ex sprach. Er bezeichnete ihre Trennung als das "Ende einer Ära" und umarmte sie herzlich. "Wir hatten etwas Besonderes und es fühlt sich so an, als ob alles in die Hose gegangen ist, irgendwie", gestand er mit tränenerstickter Stimme. Meri war sichtlich überrascht von Kodys Gefühlsausbruch und wunderte sich: "Ich kapiere es nicht. Ich weiß nicht, woher das kommt." Für die 53-Jährige war es schwer nachvollziehbar, warum Kody plötzlich so empfindsam wurde, nachdem er ihre Beziehung jahrelang vernachlässigt hatte: "Er hat deutlich gemacht, dass er mich nicht in seinem Leben haben wollte. Warum also diese Gefühle? [...] Ich bin fassungslos. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll."

Nach 32 gemeinsamen Jahren verkündeten Meri und Kody Anfang dieses Jahres das Scheitern ihrer Ehe. Im Trailer zur aktuellen Staffel herrschte Eiszeit zwischen den Eltern eines gemeinsamen Kindes. "Es ist nicht die Scheidung, die scheiße ist. Es ist, die falsche Person zu heiraten", giftete Kody seine Ex-Frau an. Nicht nur die Ehe zu Meri scheiterte: Auch Kodys Ehen zu Christine Brown (52) und Janelle Brown (55) gingen in die Brüche. Lediglich Robyn Brown (46) ist noch an der Seite des einstigen Familienoberhaupts.

Instagram / therealmeribrown Meri Brown, September 2024

Instagram / christine_brownsw Kody Brown mit seiner Ehefrau Robyn und den Ex-Frauen Meri, Christine und Janelle

