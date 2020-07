Neue Anschuldigungen gegen Amber Heard (34)! Aktuell waschen die Schauspielerin und ihr Ex-Mann Johnny Depp (57) ihre schmutzige Wäsche in aller Öffentlichkeit: Nachdem die "Drive Angry"-Darstellerin ihren Verflossenen der häuslichen Gewalt beschuldigt hatte, wurde dieser von einem Verlag als "Frauenschläger" betitelt. Aus diesem Grund läuft nun ein Verleumdungsprozess gegen das Magazin, bei dem immer mehr Details über Johnny und Ambers Ehe ans Licht kommen: Unter anderem heißt es nun, die Blondine habe den Fluch der Karibik-Star mit einer Dose beworfen!

Amber hatte behauptet, ihr Ex habe sie 2015 in ihrem Penthouse in Los Angeles mehrfach geschlagen, ihr Haare herausgerissen und auch ihre Schwester Whitney Henriquez geschubst – Johnnys Leibwächter Travis McGivern hat die Situation jedoch völlig anders in Erinnerung, wie das Magazin Mirror berichtet: Der Schauspieler habe Travis damals zu sich nach Hause gerufen, weil er sich lauthals mit Amber gestritten habe. "Zu einem Zeitpunkt, etwa 30 bis 45 Minuten nachdem ich angekommen war, hat Frau Heard eine volle Red-Bull-Dose geworfen, die Herrn Depp am Rücken getroffen hat." Um Johnny vor weiteren Angriffen zu schützen, habe Travis sich vor ihn gestellt – dennoch habe Amber nicht damit aufgehört, den Schauspieler zu attackieren: Sie habe ihn bespuckt und ihm sogar gegen sein Auge geboxt – sie und ihre Schwester Whitney seien hingegen zu keinem Zeitpunkt körperlich angegriffen worden.

Während der zweiten Woche des Prozesses wurden vor Gericht Fotos vorgelegt, auf denen Amber mit einer geschwollenen und erröteten rechten Gesichtshälfte zu sehen ist. Laut der 34-Jährigen seien die Verletzungen im Mai 2016 entstanden, weil Johnny sie mit einem Handy beworfen habe. Dessen guter Freund Isaac Baruch behauptet jedoch, Amber habe ihm damals ihr angeblich verletztes Auge gezeigt – an dem er aber nichts Auffälliges habe erkennen können: "Ihr Gesicht sah für mich völlig normal aus."

Getty Images Amber Heard in London im Juli 2020

Getty Images Johnny Depp und Amber Heard im Februar 2014

Getty Images Schauspieler Johnny Depp in London, 2020



