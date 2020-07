Katie Price gibt ein Gesundheits-Update von ihrem Sohn Harvey! Vor einigen Tagen musste der älteste Sprössling von Katie und Dwight Yorke (48) aufgrund der Gefahr eines Organversagens ins Krankenhaus eingeliefert werden. Der 18-Jährige leidet seit Geburt an unterschiedlichen Beeinträchtigungen und ist auf die Hilfe seiner Mutter angewiesen. Seitdem bangen die 42-Jährige und ihre Community um das Leben des Jungen. Nun gibt es endlich einen Lichtblick: Katie konnte ihren Followern eine positive Nachricht übermitteln: Harvey geht es endlich wieder besser!

Auf ihrem Instagram-Profil lud die Reality-TV-Lady eine ganze Bilderserie von sich und ihrem Harvey aus dem Krankenhaus hoch. Seit seiner Einlieferung in die Klinik wacht Katie an der Seite ihres Sohnes und informiert ihre Follower darüber, wie es ihm geht. Nun konnte die Mutter endlich wieder durchatmen, diese Gefühle machte sie in ihrem Kommentar zum Post deutlich. "Hallo allerseits, Harvey war unglaublich stark und mutig. Heute Abend geht es ihm besser", freute sich die Netz-Bekanntheit. "Ich bin so glücklich und ich liebe ihn so sehr", schwärmte sie. Abschließend bedankte sich die Britin bei ihren Fans für die Unterstützung, die sie in den vergangenen Tagen erhalten hatte.

Nicht nur von ihren Abonnenten bekam die TV-Bekanntheit Rückhalt. Auch Atomic Kitten-Star und Freundin Kerry Katona (39) bot der einstigen Dschungelcamp-Teilnehmerin kurzerhand ihre Hilfe an und kümmert sich seitdem vor allem um Katies Tochter Princess Tiaamii (13).

