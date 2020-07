Kerry Katona (39) kümmert sich um Princess Tiaamii (13)! Katie Price (42) ist momentan für jede Hilfe dankbar. Die vergangenen Tage verbrachte das britische Model an der Seite seines Sohnes Harvey Price (18) im Krankenhaus. Der 18-Jährige leidet von Geburt an an einer Entwicklungsstörung und ist deshalb täglich auf Medikamente angewiesen. Nun kämpft er mit hohem Fieber und der Gefahr eines Organversagens auf der Intensivstation um sein Leben. Auch für Katies Tochter Princess ist diese Situation nicht leicht: Damit es der Kleinen gut geht, hat Freundin Kerry sie zu sich genommen.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Blondine ein paar Schnappschüsse von ihrem Familienalltag: Auch die 13-Jährige ist auf den Fotos zu sehen. Ob beim gemeinsamen Essen oder beim Entspannen auf der Sonnenliege im Garten – der Teenager scheint sich bei dem Atomic Kitten-Star sichtlich wohlzufühlen. Und auch Kerry freut sich offenbar über den Besuch. Wie lange Princess noch bei der Sängerin bleiben wird, ließ sie ihre Follower aber nicht wissen.

Harveys Zustand bleibt trotz kleiner Verbesserungen weiter kritisch. Auf ihrem Instagram-Kanal teilte Katie ihrer Community mit: Ihr Sohn habe sich trotz aller Gerüchte nicht mit dem aktuell kursierenden Virus infiziert – trotzdem sei er aber noch nicht über den Berg. "Ich liebe ihn so sehr, er ist so mutig und kämpferisch", schwärmte das ehemalige Boxenluder.

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Sängerin

Instagram / kerrykatona7 Kerry Katona, Princess Tiaamii und die restliche Familie

Instagram / katieprice Harvey Price und seine Mutter Katie Price



