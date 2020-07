Endlich halten Megan Fox (34) und Machine Gun Kelly (30) ihre Liebe nicht länger geheim! Nachdem die Gerüchteküche eine Zeit lang gebrodelt hatte, machte der Musiker es nun vor wenigen Wochen offiziell: Die Schauspielerin ist tatsächlich seine neue Freundin! Seitdem wurden sie immer wieder zusammen gesichtet. Jetzt stand für die beiden aber ein ganz besonderer Ausflug an: Ihr erster gemeinsamer Urlaub – und in dem wurde geturtelt, was das Zeug hält!

Die beiden genießen gerade ihre Zweisamkeit in Puerto Rico. Und dort steht für Megan und Machine Gun Kelly das typische Pärchenprogramm an: romantische Dinner, Hand in Hand zum Strand laufen und reichlich Selfies knipsen. Was ihnen dabei anscheinend besonders wichtig ist: Körperkontakt. Immer wieder suchen sie die Nähe zueinander und machen damit deutlich, wie vernarrt sie ineinander sind.

Die 34-Jährige und der vier Jahre jüngere Rapper outeten sich als Paar, kurz nachdem das Ehe-Aus von Megan und Brian Austin Green (47) bekannt worden war. Auch der 47-Jährige schwebt schon wieder auf Wolke auf sieben – er datet aktuell das Model Tina Louise. Für Megan offenbar kein Problem. "Wenn sie selbst anfangen kann, sich zu verabreden, hat sie kein Problem damit, dass er dasselbe tut", erklärte ein Insider.

MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox

MEGA Machine Gun Kelly und Megan Fox in Puerto Rico, Juli 2020

Getty Images Der Schauspieler Brian Austin Green



