Haben Sila Sahin (34) und Motsi Mabuse (39) die Schwangerschaft der jeweils anderen vorhergesehen? Die Let's Dance-Jurorin bekam im August 2018 ihre erste Tochter von ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin ist bereits zweifache Mama. Mit ihrem Partner Samuel Sahin-Radlinger (27) hat sie zwei gemeinsame Söhne. Jetzt verrieten die Mütter ein ulkiges Detail, das sie miteinander verbindet: Sie haben bereits von der Schwangerschaft der jeweils anderen geträumt, bevor diese dann tatsächlich schwanger wurde!

In der 66. YouTube-Folge von "Lasst und reden, Mädels!", erzählten Sila und Motsi von ihrer außergewöhnlichen Eingebung. Die Profitänzerin habe geträumt, dass Sila schwanger sei und ihr davon am nächsten Tag direkt erzählt. "Und in ein paar Wochen warst du schwanger. Das habe ich vorhergesehen", war sich die 39-Jährige sicher. Zu diesem Zeitpunkt sei die Schauspielerin tatsächlich schon schwanger gewesen, habe es aber selbst noch nicht gewusst. "Motsi meinte, ich bin schwanger und danach wusste ich, dass ich es bin", gab die Mutter preis.

Doch Sila soll ebenfalls das Babyglück der gebürtigen Südafrikanerin vorausgeahnt haben. Auch sie habe einen Traum gehabt, dass Motsi schwanger sei und daraufhin sei sie tatsächlich schwanger geworden, gab die 34-Jährige an. "Vielleicht sind wir spirituell aus einem früheren Leben verbunden", witzelte die Beauty.

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse, 2020

Instagram/diesilasahin Sila Sahin mit ihrem Sohn Noah, April 2020

Instagram / diesilasahin Sila Sahin-Radlinger und ihr Ehemann Samuel im Jahr 2020

