So groß ist er schon geworden! Vor rund einem Jahr kam Sila Sahins (34) und Samuel Sahin-Radlingers (27) zweites Kind zur Welt: Noah und sein großer Bruder Elija sind der ganze Stolz der beiden Eltern. Zusammen haben sie schon so einiges erlebt und viele große als auch kleine Meilensteine der beiden Jungs gefeiert. Jetzt haben sie wieder allen Grund dafür: Der jüngste Spross unternimmt seine ersten Schritte alleine!

Auf Instagram postete die zweifache Mutter kürzlich ein zuckersüßes Video ihres Kleinen, wozu sie "Das erste Mal gelaufen heute" schrieb. In der Aufnahme sah man Noah, der ganz vorsichtig einen Fuß vor den anderen setzt, und es eigenständig vom Wohnzimmertisch zu seiner Mama schaffte. Nicht nur diese feuerte ihn ermutigend an, sondern auch alle anderen Beteiligten jubelten, als er bei Sila angekommen war, und applaudierten für den süßen Fratz. Dieser freute sich sichtlich über seinen Erfolg. Somit machte er seine ersten Schritte noch vor seinem ersten Geburtstag am 26. Juni dieses Jahres.

Auch wenn die Schauspielerin überglücklich mit ihrer kleinen Familie ist und sie eine echte Vollblut-Mama ist, sei weiterer Nachwuchs im Moment kein Thema. Dies verriet sie Promiflash im Februar. Wenn es aber doch irgendwann so weit sein sollte, äußerte sie schon oft: "Ich wünsche mir auf jeden Fall noch ein Mädchen."

Anzeige

Instagram/diesilasahin Sila Sahin mit ihrem Sohn Noah, April 2020

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahins Sohn Noah

Anzeige

Instagram / diesilasahin Sila Sahin und Samuel Radlinger mit ihren beiden Kindern im September 2019

Wünscht ihr euch mehr solcher süßen Updates von Noah? Oh ja! Nein, muss nicht unbedingt sein. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de