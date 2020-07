Läuten etwa bald die Hochzeitsglocken bei Domenico De Cicco (37) und seiner Freundin Julia Kley? Seit über einem Jahr sind die beiden wieder ein Paar, nachdem sie sich für kurze Zeit 2018 getrennt hatten. Bevor der Reality-TV-Star jedoch ins Dschungelcamp gegangen ist, hat er das Liebes-Comeback bekannt gegeben. Inzwischen sind die zwei Turteltauben sogar stolze Eltern einer zweijährigen Tochter namens Lia Noelia. Wie der Ex-Bachelorette-Kandidat nun verraten hat, steht auch bald eine Verlobung an!

In einem Interview mit RTL gibt Domenico preis, dass er seine Julia schon längst habe fragen wollen, seine Frau zu werden. Allerdings wurde sein Vorhaben durch die aktuelle Gesundheitslage ruiniert. "[Das] hat das Ganze irgendwie stillgelegt. Ich hatte so ein bisschen was in Planung. Leider müssen wir erst einmal warten, bis alles wieder aufgelockert wird und dann finden wir einen guten Termin", erzählt der gebürtige Frankfurter.

Julia verrät sogar ihrerseits, was sie dem Vater ihrer gemeinsamen Tochter antworten würde, wenn er endlich um ihre Hand bittet. "Wenn er einen Antrag macht, dann sage ich 'Ja'", plaudert die Blondine aus. Glaubt ihr, dass Domenico bald vor ihr auf die Knie fällt? Stimmt ab!

Instagram/domenico_decicco_official Domenico De Cicco, April 2020

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco, Juni 2020

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco mit seiner Partnerin Julia und ihrem Baby Lia

