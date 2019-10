Bei Ex-Bachelorette-Kandidat Domenico De Cicco (36) ist ganz schön was los. Erst kürzlich wurde Tochter Lia getauft, ihr erster Geburtstag stand auf dem Programm und es gab flauschigen Zuwachs im Hause De Cicco. Das neueste Familienmitglied, Baby-Hündchen Snow, sorgt nun gemeinsam mit Rüde Kenzo und der kleinen Lia für ordentlich Trubel im deutsch-italienischen Haushalt. Promiflash trifft Domenico und seine Freundin Julia in Berlin und konnte den beiden Details über die weitere Familienplanung entlocken. Planen die jungen Eltern schon Baby Nummer zwei?

Gegenüber Promiflash spricht Julia ganz offen auf der Halloween-Party von Natascha Ochsenknecht (55) im Berlin Dungeon über ihre Zukunftspläne. "Mit dem zweiten Kind warten wir erst einmal", klärt sie auf. Papa Domenico stimmt seiner Partnerin voll und ganz zu – sie wollen sich vorerst zu 100 Prozent auf ihr kleines Mädchen konzentrieren. Fest entschlossen gibt er preis: "Wir schauen erst einmal, dass wir mit Lia alles richtig machen und dann geht es weiter."

Das verliebte Paar ist also nicht abgeneigt, Lia in Zukunft ein Geschwisterchen zu schenken. Im Moment stehen jedoch vorerst andere Pläne auf der Agenda. Die Eltern sind aktuell auf der Suche nach einem Haus.

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco und Freundin Julia mir ihrem Hund

Instagram / domenico_decicco_official Julia, Lia und Domenico de Cicco im Juli 2019

Instagram / domenico_decicco_official Domenico De Cicco küsst seine Freundin Julia, März 2019

