Neue Details zur anstehenden Hochzeit des Jahres! Seit rund einer Woche ist es offiziell: Brooklyn Beckham (21) hat die Frau gefunden, mit der er ein Leben lang durch dick und dünn gehen möchte – Schauspielerin Nicola Peltz (25)! Obwohl der Termin für die Trauung noch geheim ist, sind nun zumindest Informationen über den Ablauf der Feier durchgesickert: Das Paar soll anscheinend eine jüdische Zeremonie planen!

Das verriet nun ein Insider gegenüber Mirror: "Als sie anfingen, über ihre Zukunft zu sprechen, war Brooklyn mit einer jüdischen Hochzeit einverstanden. Sie wird nicht orthodox oder superreligiös sein, aber vermutlich ein paar traditionelle Elemente beinhalten." Schließlich sei seine Verlobte in einem jüdischen Haushalt großgeworden – und deren Vater Nelson sei sehr gläubig.

Bei der Planung überlasse Brooklyn seiner Zukünftigen aber gerne alle Entscheidungen, was die Feiern in Großbritannien und in Florida betrifft: "Sie sind sich nicht sicher, ob ein Rabbi beide Zeremonien durchführen wird. Aber Brooklyn hat Nicola schon gesagt, dass er sie die Zügel übernehmen lässt – scherzhaft darauf bezogen, dass er bereits unter ihrer Fuchtel ist", fügte die Quelle hinzu.

Getty Images Brooklyn Beckham mit verrückter Frisur

Getty Images Nicola Peltz' Vater Nelson

Getty Images Nicola Peltz posiert



