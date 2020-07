Große Papafreuden bei Måns Zelmerlöw (34)! Der schwedische Popsänger wurde durch die Teilnahme am 60. Eurovision Song Contest einer breiteren Öffentlichkeit bekannt. Mit dem Lied "Heroes" gewann er den sechsten Sieg für Schweden bei dem riesigen Spektakel. Auch privat scheint es bei dem Musiker blendend zu laufen. 2018 brachte seine Partnerin Ciara Janson seinen ersten Sohn Albert auf die Welt. Jetzt darf sich der Kleine auf ein Geschwisterchen freuen: Måns wird bald zweifacher Vater sein!

Auf Instagram verkündete der 34-Jährige die frohe Botschaft. "Groß, mittel, klein. 2021 wird so was von ein gutes Jahr", schrieb der Musiker unter ein Video und verzierte seinen Text mit zwei blauen und einem weißen Herzen. Das Video zeigt seine kleine Familie am Strand toben. Sein Sohn Albert und Ciaras Kind aus einer früheren Beziehung spielen ausgelassen am Strand und sammeln Muscheln. Die Aufnahmen enden damit, dass die Vier nebeneinander liegen und neben ihnen ein "+ 1" in den Sand geschrieben wurde. Darauf folgen die Jahreszahlen 2014, 2018 und 2021 – die Geburtsjahre der drei Kids der Familie.

Die Schwangerschaft mit Albert kündigte der Moderator auf Facebook an. "Wir erwarten einen kleinen Helden", freute sich der gebürtige Schwede. Auch seine Liebste fand rührende Worte, den Erdenbürger gebührend willkommen zu heißen. "Ein Superheld ist auf dem Weg", schrieb die Mama.

Instagram / manszelmerlow Mans Zelmerlöw und sein Sohn Albert im Jahr 2020

Instagram / manszelmerlow Mans Zelmerlöw, 2018

Samuel Kubani/AFP/Getty Images Måns Zelmerlöw nach seinem Sieg beim ESC 2015



