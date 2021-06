2015 war für Mans Zelmerlöw (35) ein absolutes Erfolgsjahr! Beim Eurovision Song Contest konnte der schwedische Popsänger auf ganzer Linie punkten und gewann den internationalen Musikwettbewerb mit seinem Song "Heroes" – also Helden. Besonders für einen dürfte Mans selber seit geraumer Zeit ein Held sein: Für seinen Sohnemann, den er gemeinsam mit seiner Frau Ciara vor drei Jahren auf der Welt begrüßen durfte. Mittlerweile ist der Zelmerlöw-Spross schon ganz schön groß geworden, wie ein Schnappschuss nun beweist!

Wie der Vater, so der Sohn: Mit coolen Sonnenbrillen und umgedrehten Caps auf ihren Köpfen zeigt das Vater-Sohn-Gespann auf Instagram, dass es in Sachen Mode an einem Strang zieht! Eins fällt besonders auf: Klein-Albert ist mittlerweile ganz schön in die Höhe geschossen und grinst bereits ebenso schelmisch in die Kamera wie sein berühmter Vater.

Ein herzerwärmendes Bild, mit dem Mans wieder einmal einen kleinen Einblick in sein Familienleben gewährt! Das finden auch zahlreiche Fans des gut aussehenden Gesangstalents. "So liebenswürdig", "Coole Jungs" oder auch "Zwei Herzensbrecher" sind nur drei Kommentare, die unter dem schönen Schnappschuss zu lesen sind!

Anzeige

Getty Images Mans Zelmerlöw, ESC-Gewinner im Jahr 2015

Anzeige

Instagram / manszelmerlow Mans Zelmerlöw, ESC-Sieger im Jahr 2015 mit seinem Sohn Albert

Anzeige

Getty Images Mans Zelmerlöw, schwedischer ESC-Kandidat im Jahr 2015

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de