Larissa (27) spricht offen über das Thema Schönheitsoperationen. Auf ihrem Social-Media-Kanal versorgt die ehemalige beste Freundin von Gerda Lewis (27) ihre Follower regelmäßig mit Eindrücken aus ihrem Alltag. Dabei legt die Blondine besonderen Wert auf ein gutes Styling und die richtige Pose, um ihre Kurven gut in Szene zu setzen. Nun verriet die Influencerin ihren Fans, was sie schon alles beim Beauty-Doc hat machen lassen. Für ihre Oberweite habe sie sich bereits oft unters Messer gelegt. Am Ende wollte sie ein kleineres Körbchen.

In einer Frage-Antwort-Runde via Instagram plauderte Larissa nun über ihre bisherigen Eingriffe in Sachen Selbstoptimierung. Während sich viele Frauen eine größere Oberweite wünschen und sich deshalb operieren lassen, sei es bei der 27-Jährigen am Ende genau umgekehrt gewesen. "Ich habe meine Brüste verkleinern lassen", verriet sie. Der Grund dafür: In den letzten Jahren habe sie starke Gewichtsschwankungen gehabt und dadurch hätte ihr Busen angefangen, stark zu hängen. Damit sei die Social-Media-Bekanntheit äußerst unzufrieden gewesen, weswegen sie sich zunächst Implantate habe einsetzen lassen. Nach kurzer Zeit habe es wieder Probleme gegeben: "Ich habe wirklich jeden Tag geweint, weil ich mich so unwohl gefühlt hatte, geschweige denn die Rückenschmerzen, die ich dadurch hatte", klagte Larissa. Danach folgten zahlreiche weitere Operationen, und am Ende ließ sie ihre großen Implantate entfernen und durch kleinere ersetzen.

Nun sei sie absolut zufrieden mit ihrer kleineren und natürlicheren Oberweite. "Ich bin sehr froh, dass ich weg von diesem extrem Künstlichen bin", lautete das Fazit der Beauty. Was denkt ihr über Larissas offene Art, darüber zu sprechen? Stimmt unten ab!

