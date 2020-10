Der Schlussstrich war wohl endgültig! Diese Geschichte schlug große Wellen: Eigentlich wollten sich Gerda Lewis (27) und ihre vier besten Freundinnen im Juli eine entspannte Auszeit in Griechenland machen. Doch der Plan ging nach hinten los: Es kam zu einem riesigen Zoff, der teilweise öffentlich ausgetragen wurde. Doreen (25), Kristina (23), Nina und Larissa (27) warfen der einstigen Bachelorette vor, sie gegeneinander ausgespielt zu haben. Mittlerweile sind einige Wochen ins Land gegangen – doch Gras scheint keineswegs über die Sache gewachsen zu sein: Jedenfalls herrscht bei Gerda und den Mädels noch nach wie vor Funkstille!

Das verriet die Blondine nun in einer Fragerunde in ihrer Instagram-Story. Als ein Follower nachhakte, ob sie noch Kontakt zu ihren Ex-BFFs habe, war Gerdas Antwort recht eindeutig: "Nein und das wird auch nie wieder so sein." Offenbar ist das auch eine Angelegenheit, mit der Gerda rein gar nichts mehr zu tun haben mag – sie bat ihre Community im gleichen Atemzug darum, ihr keine weiteren Fragen zu dieser Thematik zu stellen.

Während Gerda nun vier Freundinnen weniger hat, haben ihre einstigen Urlaubsbegleitungen vier neue Bezugspersonen dazugewonnen. Doreen, Kristina, Nina und Larissa hatten nämlich vor dem XL-Zoff nicht wirklich etwas miteinander zu tun – jede einzelne war lediglich eng mit Gerda befreundet. Seit der Eskalation hat sich das geändert: Wie Nina Ende August ausplauderte, stünden die vier Influencerinnen beinahe täglich in Kontakt miteinander.

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Instagram / xoxo.rissa Gerda, Kristina, Larissa und Doreen beim Lollapalooza Festival 2019

Instagram / nina.bjczk Nina Aleksandra, Influencerin

