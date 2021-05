Larissa Katharina Minchen (28) bricht ihre Zelte in Deutschland ab – zumindest vorerst. Einem breiteren Publikum dürfte die Blondine unter ihrem Instagram-Pseudonym larissaloet bekannt sein und natürlich als ehemalige beste Freundin von Netz-Star Gerda Lewis (28). Von dem riesigen Streit, der die langjährige Freundschaft der beiden Frauen im Sommer 2020 beendete, berichtete Promiflash exklusiv. Bislang verbrachte die Netz-Bekanntheit ihren Alltag in Köln – doch jetzt fasste sie den Entschluss, auszuwandern.

Larissa ist in Kalifornien aufgewachsen und wohnt seit 13 Jahren in Deutschland. Ihr Vater und einige gute Freundinnen leben aber noch in Amerika. Larissa entschied sich nun, ebenfalls wieder dort leben zu wollen, wie sie ihren Followern auf Instagram berichtet. Sie hatte eigentlich nur ihre beste Freundin in den USA besucht, doch die hätte zu diesem Zeitpunkt eine neue Mitbewohnerin gesucht, weshalb der Umzugsgedanke recht spontan entstanden sei. Da die Hundemama als Influencerin arbeite, könne sie das von überall tun, erklärt sie. Außerdem: "Die Lage ist in Deutschland momentan einfach nicht schön. Ich bin Amerikanerin, ich habe einen amerikanischen Pass, ich habe also die Möglichkeit, dem Ganzen irgendwo zu entfliehen."

Auch habe Larissa inzwischen keinen Freund mehr, der sie in Deutschland halte. Die Beziehung zu Melvin Pelzers (26) Bruder Robin war vor ein paar Monaten in die Brüche gegangen. Ob sie für immer in Kalifornien bleiben möchte, weiß sie noch nicht. Die Instagrammerin möchte sich das Ganze erst einmal für drei Monate anschauen und dann eine Entscheidung treffen – bis dahin wird sie ihre Wohnung in Deutschland behalten. Am Ende des Videos wird Larissa sehr emotional. Dass die Auswanderung räumlichen Abstand von ihrer geliebten Mama bedeutet, macht ihr zu schaffen.

Instagram / larissaloet Larissa Katharina Minchen im April 2021

Instagram / larissaloet Larissa und Robin Pelzer, 2020

Instagram / larissaloet Larissa Loet, Influencerin

