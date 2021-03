Larissa (28) hat sich unters Messer gelegt. Die Influencerin hatte im vergangenen Sommer vor allem durch ihren Mega-Zoff mit ihrer früheren guten Freundin Gerda Lewis (28) für Aufsehen gesorgt. Nach einem verpatzten Mädels-Trip haben Gerdas vier beste Freundinnen – darunter auch Larissa – der Ex-Bachelorette die Freundschaft gekündigt. Jetzt macht Larissa erneut von sich reden – dieses Mal allerdings aus ganz anderen Gründen: Sie hat sich ihre Nase operieren lassen!

Bereits vor drei Wochen hatte die 28-Jährige ihrer Community die OP-Pläne angekündigt. Sie fühle sich schon seit Jahren nicht mehr wohl, wenn sie in den Spiegel schaut. "Es gibt einfach so ein paar Sachen, zum Beispiel von der Seite mein Höcker oder auch einfach von vorne, dass meine Nase ziemlich dick ist, die mich extrem stören", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Jetzt war es endlich so weit: Sie konnte sich ihren "kleinen Wunsch" erfüllen und ihre Nase verschönern lassen. Auf ein Bild des Endergebnisses müssen die Follower zwar noch ein bisschen warten, einen kleinen Blick auf ihre neue, noch einbandagierte, Nase gewährte Larissa ihren Fans allerdings schon. Außerdem kann sie ihre Community in einem kurzen Update beruhigen: Sie hat die OP ohne Komplikationen überstanden.

Die Blondine stellte allerdings klar: Sie möchte niemanden zu einem solchen Eingriff verleiten und hat sich diese Entscheidung selbst nicht leicht gemacht: "Ich liebe meinen Charakter und ansonsten bin ich auch komplett zufrieden mit mir selber und meinem Aussehen, aber das ist einfach eine Sache für mich, wo ich nicht mit zurechtkomme."

