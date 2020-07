Daniela Katzenberger (33) hatte es nicht leicht als frischgebackene Mutti. Seit 2014 sind die Katze und ihr Lucas Cordalis (52) nun schon ein Paar. Ein Jahr später krönte die Geburt ihrer Tochter Sophia (4) die Liebe der beiden. Doch die ersten Tage mit ihrem Nachwuchs konnte die Kult-Blondine nicht richtig genießen: Im Promiflash-Interview verriet sie nun, was für fiese Kommentare sie sich nach der Entbindung von ihren vermeintlichen Fans anhören musste!

Damals verkündete Daniela mit einem Foto des Geburtsschildes, dass Sophia das Licht der Welt erblickt hat. Darauf stand geschrieben, dass sie 47 Zentimeter groß und knapp 2.770 Gramm schwer war – und genau diese Angaben lösten einigen Unmut bei den Hatern aus: "Dann musste ich mir echt oft anhören: 'Warum ist die so klein?' 'Warum ist die so leicht?' 'Hast du zu viel Party gemacht, ist sie nicht richtig entwickelt?'", gestand sie im Interview mit Promiflash. Für Dani, die gerade zum ersten Mal Mutter geworden war, war diese Situation alles andere als angenehm. Irgendwann dachte sie sich aber nur noch: "Ich bin ja auch keine große Person, das war klar, dass da kein Riesen-Baby herauskommt."

Mit ähnlichen Fragen oder vermeintlich gut gemeinten Ratschlägen musste sich Daniela auch in den Jahren nach der Entbindung immer wieder herumschlagen. Im Netz wird sie fast regelmäßig für ihren Erziehungsstil und ihren Umgang mit Sophia kritisiert. "Aus diesem Grund wollte ich ein Buch schreiben, um den Müttern da draußen zu zeigen, dass sie perfekt sind, so wie sie sind, und dass man sich von der Mutti-Mafia nicht reinreden lassen soll." In "Die Mutti-Mafia kann mich mal... gernhaben – Mein Leben zwischen Kuscheltieren und Highheels" verarbeitet sie ihre Erfahrungen und gibt anderen Mamas Tipps.

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger und ihre Tochter Sophia

Anzeige

Instagram/danielakatzenberger Daniela Katzenberger, Juli 2020

Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Star



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de