Diese Szenen gehen den GZSZ-Zuschauern nahe! In den vergangenen Wochen kämpfte Kathrin Flemming (gespielt von Ulrike Frank, 51) mit aller Kraft gegen ihre Alkoholsucht, wies sich sogar selbst freiwillig in eine Entzugsklinik ein. Ihre Therapie brach sie allerdings vorzeitig ab, um ihrer Freundin Maren (gespielt von Eva Mona Rodekirchen, 44) nach dem Tod ihres Partners Alex (gespielt von Clemens Löhr, 52) beizustehen. Die sonst so toughe Geschäftsfrau wird dabei jedoch von ihrer eigenen Trauer eingeholt und greift erneut zur Flasche. In einem Interview spricht Kathrin-Darstellerin Ulrike nun über den Rückfall ihrer Rolle.

Kathrin selbst hatte vor einigen Jahren einen schweren Schicksalsschlag zu verkraften – ihre große Liebe Till litt an einer unheilbaren Krankheit und nahm sich, als es anfing, ihm schlechter zu gehen, das Leben. Laut Ulrike seien diese Erinnerungen der Auslöser für Kathrins erneuten Absturz gewesen. "Als sie seine Sachen, die er damals am Strand zurückgelassen hat, hervorholt, bricht sich ihre ganze Verzweiflung Bahn, ihre Einsamkeit, und sie greift wieder zur Flasche", erklärt die 51-Jährige im Interview mit RTL.

Wie es für Kathrin weitergeht, kann Ulrike natürlich noch nicht im Detail verraten. Aber immerhin gibt die Schauspielerin preis, was sie ihrer Rolle für die Zukunft wünscht. "Ich wünsche Katrin, dass sie ihr Alkoholproblem überwindet und voller Kraft und Lebensfreude in die Zukunft blickt. Hoffentlich kann sie Tills Tod so verarbeiten, dass irgendwann das Schöne dieser Liebe für sie im Vordergrund steht, und sie merkt, dass sie nicht allein ist", schließt Ulrike ab.

Getty Images Ulrike Frank im Jahr 2020

TVNOW Ulrike Frank in ihrer GZSZ-Rolle Kathrin Flemming

TVNOW Ulrike Frank in ihrer GZSZ-Rolle Kathrin Flemming



