Sie ist und bleibt unvergessen! Die britische Sängerin Amy Winehouse (✝27) hatte sich mit ihrer Soulstimme und mit Hits wie "Back to Black", "You Know I'm No Good" oder auch "Rehab" in die Herzen von Millionen Fans gesungen. Doch Drogen- und Alkohol-Exzesse überschatteten die beeindruckende Karriere der Brünetten immer wieder. Am 23. Juli 2011 folgte dann die bittere Nachricht, die nicht nur die Musikwelt zutiefst erschütterte: Amy war im Alter von nur 27 Jahren in ihrer Londoner Wohnung an einer Alkoholvergiftung gestorben. Zum Todestag gedenkt ihr ihre Mutter Janis Winehouse mit einem rührenden Post im Netz!

Anlässlich des heutigen neunten Todestages hat Janis ein emotionales Foto für ihre Tochter auf Twitter gepostet. Die Aufnahme zeigt ein Paar cremefarbene Designer-High-Heels von Amy, die sehr typisch für den modischen Stil der Gesangs-Ikone sind. Dazu hat sie eine Kerze angezündet. "In Liebe, Janis", lautet der schlichte Bildkommentar – Amys Mutter lässt das Pic somit für sich sprechen.

Zahlreiche Fans melden sich unter Janis Gedenk-Post und bringen ihre Anteilnahme zum Ausdruck. "Ich denke an dich und natürlich an die wunderbare Amy", "Meine Gedanken sind bei dir und deiner Familie" oder "Amy wird für immer in unseren Herzen leben", lauten die Kommentare. Janis zeigt sich dankbar über so viel Anteilnahme und Treue der Fans – und antwortet sogar direkt auf eine Fan-Reaktion: "Vielen Dank an dich und alle anderen wunderbaren 'Winettes'."

Anzeige

Twitter / JanisWinehouse Janis Winehouses Post zum neunten Todestag von Amy Winehouse

Anzeige

Getty Images Amy Winehouse und ihre Mutter Janis im Februar 2008

Anzeige

Getty Images Amy Winehouse im Juni 2008



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de