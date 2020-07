Im März dieses Jahres bebte es in der Liebeswelt der Promis: Sido (39) und Charlotte Würdig (42) gaben ihre Trennung bekannt. Ein Schock für ihre Fans, immerhin waren der Rapper und die Moderatorin sieben Jahre lang verheiratet und galten als absolutes Traumpaar. Dann trennten sich ihre Wege – und führen nun doch wieder zusammen? Schließlich sind beide derzeit auf der griechischen Insel Santorin. Lassen sie etwa gemeinsam die Seele baumeln?

Anfang der Woche teilte Charlotte einen Bikinischnappschuss auf Instagram. Die Ortsangabe des Bildes: Santorin. Am vergangenen Mittwoch setzte auch Sido einen Post ab. Der Musiker fotografierte sich selbst vor einer traumhaften Kulisse – Sonne und Meer, so weit das Auge reicht. Auch er gibt an, sich aktuell auf Santorin zu befinden – genauer gesagt in den Black Rock Studios, einer "Mischung aus Luxusvilla und Weltklasse-Aufnahmestudio", wie es auf dessen Website heißt.

Ob es sich um einen Zufall handelt, dass Charlotte und Sido zur selben Zeit in diesem Urlaubsparadies weilen? Tatsache ist: Das Ex-Paar will sich für die zwei gemeinsamen Kinder zusammenreißen. "Kein Rosenkrieg, nein, das ist Unsinn", beteuerte die 42-Jährige kurz nach dem Beziehungs-Aus im RTL-Interview.

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig im Juli 2020 auf Santorin

Instagram / shawnstein Sido auf Santorin im Juli 2020

Instagram / charlottewuerdig Sido und Charlotte Würdig



