Fiona Erdmann (31) scheint ihre anderen Umstände in vollen Zügen zu genießen! Allzu lange müssen sich die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner nicht mehr gedulden, bis sie ihren ersten Nachwuchs in den Armen halten dürfen – das Model ist bereits im Endspurt seiner Schwangerschaft angekommen. Auf einem neuen Schnappschuss im Netz setzt Fiona ihren prallen Babybauch nun gekonnt in Szene!

Via Instagram demonstriert die schwangere Fiona nun erneut, wie glücklich sie mit ihrer XXL-Kugel ist: Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen posiert die Laufstegschönheit in einem engen, schwarzen Kleid zwischen Regalen voller Weinflaschen. Zum Zeitpunkt der Aufnahme befanden sich die Beauty und ihr Liebster für ein Wochenende in einem Luxushotel in Dubai. Dort genossen die werdenden Eltern ihre traute Zweisamkeit, bevor sie in naher Zukunft zu dritt unterwegs sein werden. "Freue mich schon auf unseren ersten Urlaub als Familie", schwärmte Fiona voller Vorfreude.

Dass Fiona derzeit überaus glücklich ist, bleibt auch ihren Followern nicht verborgen: "Du siehst bezaubernd aus!" und "Du bist eine wunderschöne Schwangere!" lauteten nur zwei der zahlreichen Komplimente in den Kommentaren.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Model

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Partner, Juli 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2020



