Der Countdown läuft! Im April hatte Fiona Erdmann (31) überraschend verkündet, schwanger zu sein. Der Vater ihres ungeborenen Babys ist ihr Freund, mit dem sie seit mittlerweile drei Jahren zusammen ist. Nun scheint es nicht mehr lange zu dauern, bis die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin Mutter wird. Inzwischen befindet sich Fiona bereits im dritten Trimester der Schwangerschaft und bereit sich auf die anstehende Geburt vor!

"Es wird tatsächlich langsam ernst", ließ die 31-Jährige ihre Follower in ihrer Instagram-Story wissen. Sie habe diese Woche einen Arzttermin, bei dem der Geburtsplan besprochen werden soll, erklärte sie im Netz. Aus diesem Grund wandte sich Fiona mit einer Bitte an ihre Community: "Vielleicht habt ihr noch wichtige Tipps für mich. Also Sachen, an die ich unbedingt denken sollte und die ich mit meiner Ärztin und Hebamme vorab besprechen sollte." Zudem verriet sie in ihrer Story weitere Details: Sie ist aktuell in der 34. Schwangerschaftswoche, ihr Baby ist 45 Zentimeter groß und wiegt 2,15 Kilogramm.

Die Schwangerschaft möchte sie bis zur Entbindung auf jeden Fall noch in vollen Zügen genießen. "Ich liebe meinen schwangeren Körper. Ich bin einfach immer wieder überwältigt, wenn ich daran denke, was unsere Körper da vollbringen", schrieb Fiona vor einigen Tagen auf Facebook.

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Libanon

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann im Juni 2019



