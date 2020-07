Im Leben von Witney Carson McAllister wird schon bald ein neues Kapitel beginnen! 2015 verlobte sich die Dancing with the Stars-Bekanntheit mit ihrem damaligen Freund Carson McAllister, im Jahr darauf gaben sich die beiden vor dem Traualtar das Jawort. Jetzt bekommt das Paar einen zusätzlichen Wegbegleiter: Die Tänzerin der US-amerikanischen Version von Let's Dance und ihr Partner erwarten ihr allererstes Kind!

Die frohe Botschaft gibt Witney mit einem süßen Post auf ihrem Instagram-Account preis: Auf den Fotos trägt Carson seine Frau – dabei hält die strahlende 26-Jährige Ultraschallbilder und einen Schwangerschaftstest in den Händen. Rührender als dieser Anblick ist allerdings noch die Bildunterschrift. "Baby McAllister kommt im Januar 2021. Wir können unsere Aufregung und Freude kaum zurückhalten. Wir lieben dieses Böhnchen schon so sehr", schwärmt die Blondine in den Zeilen.

In den Hashtags gibt die werdende Mutter außerdem bekannt: Sie befindet sich bereits in der 15. Schwangerschaftswoche. Einen flauschigen Schützling haben die Eltern in spe bereits: Hundedame Roxy! Folgt ihr Witney auf Instagram? Stimmt in der Umfrage unter dem Artikel ab.

Instagram / witneycarson Carson und Witney McAllister im Februar 2020

Instagram / witneycarson Witney Carson McAllister, "Dancing with the Stars"-Bekanntheit

Instagram / witneycarson Carson und Witney McAllister



