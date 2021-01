Witney Carson schwebt im absoluten Mutterglück! Im Juli verkündete die Dancing with the Stars-Profitänzerin die freudigen Nachrichten: Sie und ihr Ehemann Carson McAllister werden zum ersten Mal Eltern! Kurz danach enthüllte die Sportlerin das Geschlecht, indem sie einige Konfetti-Kanonen mit blauem Glitzerregen platzen ließ. Jetzt hatte das Warten endlich ein Ende und Witney durfte ihren Sohn auf der Welt begrüßen.

Auf Instagram berichtete die blonde Schönheit ihren Fans nun, wie die Geburt verlaufen ist. "Nach einer wirklich harten 24-Stunden-Arbeit und einem unerwarteten Kaiserschnitt sind wir alle gesund. Wir sind so dankbar und haben jeden Moment mit unserem perfekten Engelsjungen aufgesaugt", heißt sie ihr Baby mit rührenden Worten auf der Welt willkommen. Dazu postete sie einen Schwarz-Weiß-Schnappschuss, auf dem sich die junge Familie an den Händen hält.

Ihre Fans freuen sich riesig mit der frischgebackenen Mama. "Herzlichen Glückwunsch an dich und deine Familie!", kommentierte ein Abonnent ihren Post. Bereits einen Tag zuvor deutete Witney an, dass die Ankunft ihres kleinen Spross nicht mehr so lange dauern kann. So teilte sie Foto von sich aus dem Krankenhausbett, in dem sie liebevoll über ihren Babybauch streichelte.

Carson und Witney McAllister im Februar 2020

Witney Carson, Sportlerin

Witney Carson sitzt im Krankenhausbett mit Babybauch

