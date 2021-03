Witney Carson (27) lernt ihren Körper zu lieben! Anfang des Jahres ist die Dancing with the Stars-Profitänzerin zum ersten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Ehemann Carson McAllister durften sich über einen Jungen freuen, den sie nach seinem Großvater Kevin Leo benannten. Nun zeigte Witney das erste Mal seit der Geburt ihren Body und beschrieb, wie die Schwangerschaft ihre Einstellung zu ihrem Körper verändert hat.

Auf Instagram teilte die Neu-Mama zwei Spiegel-Selfies, auf denen sie eine enge Leggings und einen Sport-BH trägt. Wie viel Überwindung es sie kostete, diese Pics zu posten, erklärte Witney in einem Text: Aufgrund ihres Jobs als Tänzerin habe sie immer ein schlechtes Gewissen wegen ihres Gewichts und Aussehens gehabt. "Ich habe damit gekämpft und deshalb habe ich gezögert, diese Fotos zu posten. Ich hatte nicht das Gefühl, gut genug auszusehen, was ein ziemlich trauriger Gedanke ist", gab sie zu.

Die 27-Jährige möchte sich nicht mehr so viel Body-Druck wie vor der Entbindung machen. "Ich lerne gerade, meinen Körper so zu feiern, wie er jetzt ist, und die kleinen Erfolge für einen gesunden Körper, Geist und Verstand zu feiern", schrieb sie ehrlich. Ihre Fans bestärkten sie in den Kommentaren, indem sie sich begeistert von Witneys After-Baby-Body zeigten.

Anzeige

Instagram / witneycarson Carson und Witney Carson McAllister mit ihrem Sohn Kevin Leo

Anzeige

Instagram / witneycarson Witney Carson, März 2021

Anzeige

Instagram / witneycarson Witney Carson mit ihrem Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de