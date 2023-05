"Bestes Muttertagsgeschenk": Witney Carsons Baby ist da!

Freudige News von Witney Carson (29)! Die Dancing with the Stars-Bekanntheit ist schon seit 2016 mit ihrem Mann Carson McAllister verheiratet. Anfang des Jahres 2021 durften sich die beiden sogar über ihren ersten Nachwuchs freuen. Nur wenige Monate später verkündeten sie dann erneut freudige Neuigkeiten – Baby Nummer zwei ist auf dem Weg. Doch nun hat das Warten ein Ende – Witneys Sohn ist endlich zur Welt gekommen!

Das verkündete die Tänzerin nun überglücklich auf Instagram: "Meine Jungs! Könnte es ein besseres Muttertagsgeschenk geben? Wir sind auf Wolke sieben und genießen jeden Moment!" Dazu teilt sie ein zuckersüßes Foto, das die frisch gebackene Zweifachmama mit ihrer Familie im Krankenhausbett zeigt. Auf dem Arm hält Witney ihr Neugeborenes, während ihr erster Sohn und ihr Mann sie rechts und links auf die Wange küssen. Den Namen des Babys verrät sie allerdings noch nicht.

Die Geburt ihres ersten Sohnes verkündete sie damals ebenfalls auf Social Media. Diese sei allerdings traumatisch für sie gewesen, wie Witney damals gegenüber Us Weekly berichtete: "Er steckte einfach zu lange in meinem Becken fest. Seine Herzfrequenz wurde viel zu hoch, also mussten wir einen Kaiserschnitt machen."

Anzeige

Instagram / witneycarson Witney Carson McAllister und ihre Familie im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / witneycarson Witney Carson und ihr Mann Carson im August 2022

Anzeige

Instagram / witneycarson Witney Carson und Carson McAllister mit ihrem Sohn Kevin Leo am Strand

Anzeige

Glaubt ihr, Witney wird noch den Namen ihres Babys verraten? Ja, ganz bestimmt! Nee, ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de