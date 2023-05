"Jetty Boy": Witney Carson verrät den Namen ihres Sohnes

Witney Carson (29) stellt endlich ihren Sohn vor. Pünktlich zum Muttertag verkündete die Tänzerin, dass sie zum zweiten Mal Mama geworden ist. Sie meldete sich aus dem Krankenhaus mit ihrem neugeborenen Sohn auf der Brust. Der Kleine sei gesund und munter auf die Welt gekommen und mache seine Eltern überglücklich. Nur den Namen behielt die US-Amerikanerin für sich – zumindest bis jetzt. Denn Witney verrät endlich, wie ihr Nachwuchs heißt.

Bei Instagram teilt Witney ein paar niedliche Bilder ihres Babys. In eine Decke eingewickelt liegt es in seinem Krankenhausbettchen und lacht gut gelaunt in die Kamera. Und dazu verrät die Dancing with the Stars-Choreografin endlich seinen Namen: Jet Carson McAllister. "Er hat zwei Wochen früher als geplant, am 13. Mai um 9:21 Uhr, beschlossen, sich uns anzuschließen – rechtzeitig zum Muttertag. Unsere Herzen sind wegen unseres Jetty Boy auf die zweifache Größe gewachsen", schwärmt die 29-Jährige. Für sie und ihren Partner Carson McAllister sei er die "beste Ergänzung ihrer Familie".

Dass Witney einen Jungen bekommt, hatte sie schon vor der Geburt verraten. Sie hatte ein Video zusammen mit ihrem Mann und dem erstgeborenen Sohn Kevin gepostet. Die kleine Familie hatte darin glücklich lachend vor einer traumhaften Strandkulisse bei Sonnenuntergang posiert. Dazu hatte sie strahlend geschrieben: "Unser zweiter Segen. Es ist ein Junge."

Anzeige

Instagram / witneycarson Witney Carsons zweiter Sohn Jet

Anzeige

Instagram / witneycarson Witney Carson McAllister und ihre Familie im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / witneycarson Carson und Witney Carson McAllister mit ihrem Sohn Kevin Leo

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de