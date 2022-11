"Dancing with the Stars"-Witney erwartet ihr zweites Baby!

Tolle News von Witney Carson (29)! Seit 2016 ist die Dancing with the Stars-Bekanntheit mit ihrem Gatten Carson McAllister verheiratet. Im Januar 2021 begrüßten die beiden ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs – ihr kleiner Sohn Kevin Leo erblickte das Licht der Welt und ist seither der ganze Stolz der Eheleute. Schon bald wird er ein großer Bruder sein. Witney erwartet nämlich Baby Nummer zwei!

Das verkündete die werdende Mama nun total stolz via Instagram. In einem niedlichen Video überbringen Witney und ihr Mann ihrem Sohnemann die freudige Nachricht – sie zeigen dem Kleinen den positiven Schwangerschaftstest der Beauty. Ihr Sohn freut sich darüber, dass er bald ein Geschwisterchen bekommt, offenbar sehr und fällt seiner Mama strahlend in die Arme. "Baby McAllister zwei kommt Ende Mai. Wir fühlen uns so gesegnet und ich kann es nicht abwarten zu sehen, wie Leo als großer Bruder sein wird", schwärmte Witney zu ihrem Posting.

Weitere Details verriet die 27-Jährige zu den Baby-News erst mal noch nicht. Momentan arbeitet Witney noch tüchtig – in der aktuellen Ausgabe von Dancing with the Stars schwingt der Profi nämlich trotz Schwangerschaft ordentlich das Tanzbein.

Instagram / witneycarson Witney Carson mit ihrem Mann und ihrem Sohn Kevin Leo

Instagram / witneycarson Witney Carson mit ihrem Sohn Kevin Leo

Instagram / witneycarson Witney Carson und ihr Tanzpartner Wayne Brady im September 2022

