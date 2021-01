Witney Carson (27) erzählt mehr über ihren neugeborenen Jungen! Anfang der Woche war es soweit: Die Dancing with the Stars-Profitänzerin und ihr Ehemann Carson McAllister sind zum ersten Mal Eltern geworden. Nach einem unerwarteten Kaiserschnitt durfte die Neu-Mama ihren Nachwuchs endlich in den Armen halten. Diesen besonderen Moment hielt sie für ihre Fans mit einem süßen Schwarz-Weiß-Foto fest. Jetzt gab Witney auch endlich den Namen ihres Sohnes preis!

Auf Instagram teilte die stolze Mutter ein Bild ihres Sprösslings, auf dem er friedlich und fest in einem weißen Tuch eingewickelt schläft. "Kevin Leo McAllister – benannt nach seinem Opa, der ihn zu uns geschickt hat", erklärt die Sportlerin den bedeutungsvollen Namen. "Mein kleiner Leo, ich liebe dich mehr als Worte ausdrücken können. Du bist das wertvollste Geschenk", schreibt sie mit emotionalen Worten weiter. Zudem offenbarte Witney ihren Followern das Geburtsgewicht und die Größe ihres Jungen. Er sei umgerechnet 3,23 kg schwer und 21 cm lang.

Kurz vor dem niedlichen Schnappschuss veröffentliche die Blondine ein Video der ersten gemeinsamen 24 Stunden der Familie. Darauf genießt Witney, die noch ziemlich erschöpft im Krankenhausbett liegt, aber absolut happy, die ersten Momente mit ihrem Neugeborenen. Auch Carson geht schon vollkommen in seiner Vaterrolle auf. "Jeder sagt dir, wie besonders es ist, Leben in diese Welt zu bringen, aber du weißt nie genau, was sie bedeuten, bis es dir passiert", kommentiert die 27-Jährige die privaten Eindrücke.

Instagram / witneycarson Witney Carson, Dancing with the Stars-Tänzerin

Instagram / witneycarson Witney Carson und ihr Mann Carson McAllister

Instagram / witneycarson Witney Carson sitzt im Krankenhausbett mit Babybauch

