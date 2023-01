"Dancing with the Stars"-Witney bekommt einen Jungen!

Witney Carson (29) bleibt in der Unterzahl! Die Dancing with the Stars-Bekanntheit hatte 2016 ihren Liebsten Carson McAllister geheiratet. Im Januar 2021 war ihr erster gemeinsamer Nachwuchs – ihr kleiner Sohn Kevin Leo – auf die Welt gekommen. Vergangenen November entzückte die Blondine ihre Fans dann mit der nächsten freudigen Botschaft: Witney erwartet Baby Nummer zwei. Und jetzt verriet sie auch schon, dass sie wieder einen Sohn erwartet!

"Unser zweiter Segen", schrieb die 29-Jährige zu einem Video auf Instagram. In diesem ist das Paar gemeinsam mit dem kleinen Kevin zu sehen. Außerdem eine wunderschöne Strandkulisse inklusive Sonnenuntergang. Im Sand geschrieben stehen die Worte: "Es ist ein Junge."

Auch ihre Schwangerschaft hatte die Tänzerin bereits mit einem süßen Video im Netz verkündet. In diesem zeigt das Paar ihrem Sohn den positiven Schwangerschaftstest der Beauty. Ihr Sohn freut sich darüber offenbar sehr, dass er bald ein Geschwisterchen bekommt und fällt seiner Mama strahlend in die Arme.

Instagram / witneycarson Witney Carson und Carson McAllister mit ihrem Sohn Kevin Leo am Strand

Instagram / witneycarson Witney Carson und ihr Mann Carson im August 2022

Instagram / witneycarson Witney Carson mit ihrem Mann und ihrem Sohn Kevin Leo

Wie findet ihr es, dass Witney noch einen Jungen bekommt? Megasüß! Ich hätte ihr ein Mädchen gewünscht! Abstimmen Ergebnis anzeigen



