Sie wickelt ihre Fans um den Finger! Bei der australischen Schauspielerin Rebel Wilson (40) purzeln die Kilos immer und immer mehr: Egal, ob beim Sport oder im sexy Abendkleid, seit Wochen gibt sie ihrer Community in den sozialen Medien regelmäßige Updates zu ihrer krassen Body-Transformation. Jetzt heizte die Pitch Perfect-Darstellerin ihren Anhängern im Netz gewaltig ein: Rebel schmiss sich ordentlich in Schale und spielte mit ihren Reizen!

Die Schauspielerin überraschte ihre Fans nun mit scharfen Instagram-Fotos, auf denen sie lasziv mit der Kamera flirtet: Rebel trägt einen schwarzen Jumpsuit mit Reißverschluss-Applikationen an den Ärmeln und Beinen. Zusätzlich verfügt der Einteiler aber auch über einen langen Zipper an der Vorderseite, den die hübsche Blondine provokant öffnet. "Ich reize diesen Overall bis zum Maximum aus", zwinkerte die hübsche Blondine in ihrer Story.

Wie kamen diese sexy Bilder bei ihren Fans an? Rebels Community war hin und weg, und bewunderte die 40-Jährige für ihre Diät-Disziplin. "Du siehst fantastisch aus! Du bist eine große Inspiration", "Du siehst toll aus! Mach genauso weiter!" oder "Du bist mein Vorbild" lauteten ein paar der durchwegs positiven Reaktionen. Was sagt ihr zu Rebels neuen Bildern? Stimmt ab!

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson mit Sängerin Amy Shark im Juli 2020

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson im Juli 2020

Instagram / rebelwilson Schauspielerin Rebel Wilson und Sängerin Amy Shark im Juli 2020



