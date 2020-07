Schwebt Maya Hawke (22) seit einigen Tagen im Liebesglück? Mit ihrer Rolle als Eisverkäuferin Robin gelang der jungen Schauspielerin in der Netflix-Erfolgsproduktion Stranger Things der große Durchbruch. Doch nicht nur in Sachen Karriere könnte es bei der Blondine derzeit wohl nicht besser laufen – auch die Liebe klopfte bei der gebürtigen New Yorkerin an: Maya wurde nun mit einem Mann an ihrer Seite gesichtet!

Am vergangenen Dienstag entdeckten Paparazzi die Beauty bei einem Ausflug in den Hamptons. Dabei suchte sich Maya für ihre Begleitung keinen Unbekannten aus: Sie wurde von Schauspieler Tom Sturridge (34) begleitet. Seite an Seite liefen die beiden Filmstars durchaus vertraut in luftigen Sommeroutfits und einer Kühlbox in der Hand zum Strand. Dort schien das Duo seine Freizeit und die hohen Temperaturen in vollen Zügen zu genießen.

Die Chemie zwischen Maya und Tom scheint jedenfalls zu stimmen – und auch bei einer möglichen Beziehung würde den beiden nichts mehr im Wege stehen. Seit Juli 2015 ist der 34-Jährige von seiner Ex-Freundin Sienna Miller (38) getrennt. Mit ihr hat der Brite auch eine gemeinsame Tochter.

Getty Images Maya Hawke, bekannt aus "Stranger Things"

Getty Images Tom Sturridge, Schauspieler

Getty Images Sienna Miller, Schauspielerin



