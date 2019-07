Maya Hawke (21) gehört ab sofort zu den absoluten Serien-Stars! Der jungen Schauspielerin ist es nämlich gelungen, eine der begehrten Rollen in der dritten Staffel der Erfolgsproduktion Stranger Things zu ergattern: Als Eisverkäuferin Robin kämpft sie an der Seite von Steve, Dusty und Co. gegen das Böse. Millionen von Netflix-User ließen sich in den ersten vier Tagen von der Blondine begeistern – und Mayas berühmter Vater Ethan Hawke (48) ist superstolz auf seine Tochter!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der Star aus "Der Club der toten Dichter" am Erscheinungstag der neuen Staffel ein kurzes Video, in dem Maya als Robin zu sehen ist. Zu dem Clip schrieb der 48-Jährige, dass vermutlich die meisten Fans die Auftritte seiner Tochter in Schul- und Unit-Theaterproduktionen der vergangenen Jahre verpasst hätten. "Verdammt, auch ich habe einige verpasst und ich bin ihr Vater!", gab er zu. Damit sei nun aber Schluss: "Meine Damen und Herren, lernt jetzt alle Maya Hawke kennen! Sie ist einmalig!", präsentierte er seine Tochter auf rührende Art und Weise.

Maya ist das gemeinsame Kind von Ethan und seiner Schauspielkollegin Uma Thurman (49). Auch ihre Mutter ist megastolz – und, ebenso wie ihr Ex-Mann, ein großer Fan von "Stranger Things". Ihre Eltern hätten gedrängt: "Maya, du musst dir diese Show anschauen", schilderte das Nachwuchstalent erst vor Kurzem in einem Interview. Nur durch den Tipp der beiden sei sie überhaupt auf die Serie aufmerksam und schließlich gecastet worden.

Netflix / Stranger Things Maya Hawke als Robin in "Stranger Things", Staffel drei

Getty Images / Matt Winkelmeyer Ethan Hawke und seine Tochter Maya

Netflix Maya Hawke als Robin in der dritten Staffel von "Stranger Things"

