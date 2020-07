Er zeigt, was er hat! In der TV-Show Sing meinen Song – Das Tauschkonzert begeisterte der Rapper MoTrip (32) im Beisein von Max Giesinger (31), Nico Santos (27), Ilse DeLange (43) und Co. die Zuschauer mit seinem musikalischen Talent. Doch Mo scheint nicht nur Dauergast im Tonstudio zu sein – auch das Fitnesscenter besucht er offensichtlich regelmäßig: Jetzt präsentiert MoTrip ganz selbstbewusst seinen stahlharten Waschbrettbauch im Netz.

Auf seinem Instagram-Profil hat der "So wie du bist"-Interpret nun einen Schnappschuss veröffentlicht, der es in sich hat: Motrip fotografierte sich in seiner Trainingsumgebung oben ohne im Spiegel – und beweist seinen Fans mit dem Selfie, wie durchtrainiert er ist. Dabei stechen besonders seine extrem ausgeprägten Bauchmuskeln ins Auge. "Trip", lautet der schlichte Bildkommentar des Rappers – womit er seine Follower sprichwörtlich auffordert, über seinen heißen Anblick regelrecht zu stolpern.

Die MoTrip-Fans sind bei diesem knackigen Anblick ganz hin und weg: Sie überhäufen den 32-Jährigen mit zahlreichen Likes und Komplimenten. "Du Maschine!", "Wow, was ein Body" oder auch "Du bist mein größtes Vorbild", lauten nur ein paar der durchweg positiven Kommentare aus seiner Community. Wie gefällt euch das durchtrainierte Sixpack von Mo? Stimmt ab!

MoTrip, Rapper

MoTrip, Rapper

MoTrip, Rapper



