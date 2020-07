Domenico De Cicco (37) hat den Sprung ins kalte Bühnen-Wasser gewagt! Der einstige Dschungelcamper ist endlich seiner großen Leidenschaft nachgegangen: Der Reality-TV-Star hat seinen ersten eigenen Song "Du bist mein Hauptgewinn" aufgenommen. Und am Montag durfte der ehemalige Bachelorette-Teilnehmer dann auch sein Gesangs- und Entertainmenttalent unter Beweis stellen. Er trat live bei einem Autokonzert in Fulda auf. Wie er sich dabei gefühlt hat, hat Domenico im Promiflash-Gespräch verraten!

"Mein erster Auftritt war sehr spannend und aufregend für mich, weil ich habe lange darauf hingearbeitet. [...] Ich war extrem aufgeregt. Für mich war das wirklich Neuland. Ich wusste nicht, was passiert da draußen. Blamiere ich mich?", beschrieb der 37-Jährige im Promiflash-Interview seine Gedanken vor seinem ersten Gig. Doch er fasste seinen Mut zusammen, glaubte an sich und wurde dafür auch mit einer wirklich tollen Reaktion des Publikums belohnt: "Man soll einfach seine Träume leben und nicht daran denken, was andere davon halten, ob man selbst der perfekte Sänger ist. [...] Hab einfach Spaß, geh raus und sei positiv. Dann bin ich auf die Bühne gegangen und habe abgeschaltet, die Leute haben mitgemacht. Ich durfte sogar eine Zugabe geben. Das war der Wahnsinn", schwärmte er.

Bei einem Ausflug ins Musikbusiness soll es allerdings nicht bleiben. "Ich habe Spaß daran, ich versuche, weitere Songs zu schreiben. Musik war immer meine Leidenschaft", fasste er zusammen.

Domenico De Cicco auf der Kulturbühne in Fulda

Domenico De Cicco im Tonstudio

Domencio De Cicco, Reality-Star



