Rebel Wilson (40) zieht es wirklich durch! Kein Hollywood-Star arbeitet aktuell wohl so hart an seinem Sommer-Body wie die beliebte Fat-Amy-Darstellerin: Sie hat ihren Pfunden den Kampf angesagt und seitdem purzeln die Kilos von Woche zu Woche. Mit Foto-Updates hält sie ihre Fans stets auf dem Laufenden. Jetzt präsentierte die gebürtige Australierin ihren Abnehm-Erfolg sogar in einem sehr knappen Outfit.

Auf Instagram veröffentlichte Rebel nun einen sommerlichen Schnappschuss, der sie in einem giftgrünen Bikini in einem Pool zeigt. Dazu trägt sie eine schwarze Sonnenbrille und ein blaues Cap mit einem Stern drauf. Zu dem Bild schrieb sie: "Der Whirlpool ist eine feine Maschine. PS: Ich möchte euch dran erinnern, dass ich zwei Hochschulabschlüsse habe." Damit will sie wohl auf ironische Weise andeuten, dass sie, auch wenn sie jetzt ordentlich abspeckt, nicht unbedingt auf ihr Äußeres reduziert werden möchte.

Ihre Fans sind von dem Wasser-Pic mehr als begeistert. "Du siehst großartig aus", oder "Grün ist genau deine Farbe", lauten nur zwei der User-Kommentare, die den allgemeinen Tonus treffen.

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, 2020

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson

Instagram / rebelwilson Rebel Wilson, Schauspielerin



