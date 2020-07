Große Sorge um Maren Wolf (28)! Die YouTuberin befindet sich aktuell in der heißen Phase ihrer Schwangerschaft – Mitte August soll das erste Kind von ihr und ihrem Mann Tobias zur Welt kommen. Die letzten Wochen vor der Entbindung hat Maren jedoch immer wieder mit Problemen zu kämpfen. Vor wenigen Tagen musste die 28-Jährige ins Krankenhaus, weil sie unter anderem Fruchtwasser verloren hatte. Und nun erlitt die Mama in spe während eines Ausflugs einen schlimmen Schwächeanfall

Von dem Schreck berichtete Maren ihren Followern in ihrer Instagram-Story. Sie hatte sich am Sonntag mit anderen Influencern wie unter anderem Ana Johnson (27) und Kisu (28) zum Brunchen getroffen, musste das Treffen aber ganz plötzlich abbrechen: "Mir ging es leider gerade gar nicht gut. Ich bin zweimal fast ohnmächtig geworden. Ich hatte Schweißausbrüche. Ich war so nassgeschwitzt. Das war einfach nur zu viel", berichtete sie über die schlimmen Momente. Jetzt sei sie einfach nur froh, zu Hause zu sein und entspannen zu können, führte sie weiter aus.

Auf ihrem Insta-Account meldeten sich ihre Fans daraufhin mit aufmunternden Worten bei ihr: "Drücke euch die Daumen" oder "Wünsche euch nur das Beste" schrieben unter anderem zwei User oder hinterließen zahlreiche Herz-Emojis.

Instagram / marenwolf Tobias und Maren Wolf im März 2020

Instagram / marenwolf Maren Wolf im Mai 2020

Instagram / marenwolf Maren und Tobias Wolf



