Gibt es zwischen Mareike Lerch und Nadine Wimmer etwa doch mehr als nur freundschaftliche Gefühle? Die beiden ehemaligen Germany's next Topmodel-Kandidatinnen überraschten ihre Fans erst vor wenigen Wochen mit der Nachricht, dass sie zusammenziehen. Allerdings nicht nur zu zweit, auch Mareikes Verlobter Philipp Herder zählt zu der Wohngemeinschaft in Berlin. Einige Follower vermuteten da gleich eine Art Dreiecksbeziehung. Diese Spekulationen bekommen durch ein neues Video nun neuen Zündstoff!

Seit wenigen Tagen ist das neue Musikvideo der Band Grossraum Indie Fresse zum Song "Sommer" online. Mareike spielt als Sängerin natürlich eine große Rolle in dem Clip, doch auch Freundin Nadine taucht immer wieder in den Aufnahmen auf. Bei der Textzeile "Ich will den Sommer mit dir alleine sein" sieht man die beiden Mädels bei einem zärtlichen Kuss. Während Mareike "Ich will bei dir sein, liege am Strand und schlafe in deinen Armen ein" singt, kuscheln sie eng umschlungen an Frankreichs Küste.

Auch die Textzeile "Du knallst mich in deinen Vans", nach der Nadine strahlend am Strand zu sehen ist, lässt Raum für Vermutungen. Immer wieder streicheln sich die beiden Models im Musikvideo. Mareikes Verlobter taucht übrigens auch ab und zu auf, zärtliche Momente mit seiner Liebsten inklusive. Auf Promiflash-Anfrage möchten sich alle drei derzeit noch nicht zu einer anderen Liebesbeziehung als der zwischen Philipp und Mareike äußern.

Instagram / iam.nadinewimmer Nadine Wimmer und Mareike Lerch im Urlaub in Frankreich 2020

YouTube / Grossraum Indie Fresse Mareike Lerch und Nadine Wimmer im Juli 2020 in Frankreich

Instagram / _herder_ Mareike Lerch und ihr Verlobter Philipp Herder im Juli 2020



